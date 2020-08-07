《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（7）日的國際新聞重點。

【1】 川普再出手 禁美企與微信、TikTok母公司進行交易

據路透社報導，再白宮要求大陸熱門社群影音軟體必須出售給美國公司後，川普於6日下發布行政命令，即日起45天後禁止任何美國公司與TikTok母公司「字節跳動」以及陸通訊軟體微信母公司騰訊進行交易，違者將受制裁。

【2】 美解除全球旅遊警示 台列極低風險地區

據美聯社報導，川普政府6日決定取消國務院3月19日發布的「美國公民避免所有出境旅行」的旅遊警示，並指出由於部分國家公衛條件改善，因此解除此前發佈的針對所有國家的旅遊警示，改僅針對部分疫情惡化國家警示，同時修改旅遊指南，其中台灣被列為「疫情風險極低」地區。

【3】 路透：美將首度售我偵察無人機

路透社6日引述高達6名熟悉內情消息來源獨家報導，美國正在商議，要第一次出售台灣至少4架先進的「海上衛士」（SeaGuardian）偵察無人機，總值高達6億美元（約台幣179億元）。路透指出，這樁軍售若成功，勢必讓陸美緊張局勢進一步升級。

【4】 為了大選開新關稅戰？川普重啓加拿大進口鋁材料10％關稅

據美聯社報導，美國總統川普當地時間6日在俄亥俄州惠而浦工廠稱將重啓對加拿大進口鋁材料徵收10%關稅的措施， 16日生效。此舉動引來加拿大方面強列不滿，將採取對等報復性措施，或將升級成新一輪關稅戰。

【5】 弔唁李登輝 日前首相森喜朗率團弔唁9日成行

日本超黨派議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）決定9日組團訪台弔唁前總統李登輝，其中前首相森喜朗代表出席，團員包括日本執政、各在野黨代表。

(中時新聞網)