芯測科技今送件 申請登錄興櫃案 13:132020/08/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（7）日表示，芯測科技公司（6786）在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，芯測科技成立於民國98年12月間，董事長為陳冠豪，主要經營業務是提供記憶體測試與修復解決方案，送件時資本額為2億416萬元。芯測科技108年業績，營收1,115萬元，稅前虧損2,668萬元，每股虧損2.03元。 (工商 ) #芯測 #登錄興櫃 #櫃買中心 #科技 #送件 也許您會感興趣 推薦閱讀 大同股臨會申請 王美花：下周決議 04:102020/08/07 財經要聞 旺House》 冠德秀朗橋站聯開案啟動 預計2025年完工 13:082020/08/07 財經 北科大台積電 合辦半導體設備學程 04:102020/08/07 財經要聞 國票證主辦 鈺齊五KY競拍 創紀錄 04:102020/08/07 全球財經 喬山按摩椅新品 推出父親節特價滿5,000元送700元 11:042020/08/07 財經 《電腦設備》宏正7月營收年減13％ 股價貼息中 11:082020/08/07 財經 大立光、台積帶隊 高價股猛攻 04:102020/08/07 財經要聞 《科技》福芯科技轉型醫療新創 產品認證通過積極搶市 08:012020/08/07 財經 《店頭市場》3檔1債今起預收款券 08:352020/08/07 財經 15強爆量大漲 外資狂敲 04:102020/08/07 證券．權證 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 即時 川普放利空警報！陸港股重挫逾2％ 台股殺跌百點 - 財經 - 工商 川普又下毒手！騰訊中彈 股價慘崩9％ - 即時 照片被曝光！遭影射手握15億彩券 台新正妹喊冤 - 財經 台積電碾爆死敵 他4字揭背後強大武器 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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