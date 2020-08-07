櫃買中心今（7）日表示，芯測科技公司（6786）在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，芯測科技成立於民國98年12月間，董事長為陳冠豪，主要經營業務是提供記憶體測試與修復解決方案，送件時資本額為2億416萬元。芯測科技108年業績，營收1,115萬元，稅前虧損2,668萬元，每股虧損2.03元。

(工商 )