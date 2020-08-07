42歲的溫先生，菸齡已有6年，每天都需抽上20根菸。某次走出家門，在騎樓吸菸時，年幼的女兒突然哭著跑出來，說爸爸騙人，說要戒菸卻沒戒，令他心疼不已。在戒菸專線的協助下，終於擺脫老菸槍身分，成為女兒的好榜樣。

根據國健署2018年成人吸菸行為調查發現，男性吸菸率23.4％，換算起來有超過227萬吸菸人口，其中以36-40歲的年齡層達最多（35.4％），男性約每3人就有1人吸菸。

世界衛生組織（WHO）報告顯示，吸菸及二手菸容易引發癌症、心臟病、中風及慢性肺部疾病，而殘留於環境中的三手菸會造成兒童認知能力的缺陷，增加嬰幼兒哮喘發作機率。

溫先生原本告訴家人自己要戒菸，但在一次菸癮發作時，走到騎樓吞雲吐霧。女兒發現他在抽菸，邊哭邊走出家門，說爸爸每次都騙人，還是繼續抽菸。

為了女兒的心願和家人的健康，溫先生決定戒菸，以身作則當女兒的好榜樣。剛開始戒嚴時，沒有明顯戒斷症狀，有吸菸念頭時就轉移注意力。靠著戒菸專線、醫療團隊的幫助，終於擺脫了老菸槍身分。

成大醫院家庭醫學部主治醫師陳全裕表示，一般民眾常覺得只靠意志力就可以戒菸，但事實上，這樣的戒菸成功率只有約5％，若藉由醫療團隊的協助，則可提升至2成，在成大醫院的經驗更可提升至4成。國健署也呼籲民眾，趁著父親節開始戒菸，當作給自己與家人的父親節禮物，可撥打免費專線0800-63-63-63諮詢。

(中時 )