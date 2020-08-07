過去國民黨舉辦過多次營隊，卻常面臨辦完之後就未能與營隊學員持續連繫，也無法讓學員為黨效力的困境。但國民黨今天舉行革命實踐研究院「青年登入民主實踐營」結業儀式，黨主席江啟臣透露，數位黨部相關app已開發完成即將上線，未來會藉此與學員保持接觸、並媒合黨部內工作。

身兼營隊主任的江啟臣表示，本次營隊以幕僚世代為主題，擔任幕僚對於青年是接觸政治的好管道，幕僚的培養對於政黨發展與青年政治生涯發展都很關鍵，本次活動一推出就有四百名青年報名(最後錄取一百人)，往後將持續辦理類似營隊。

江啟臣還說，「革命實踐」是一個精神，當年孫中山革命，不只靠口號與理念，還要靠實踐，希望「革命實踐」的精神可以傳承下去，但傳承的過程也要創新，國民黨以前的方法沒有跟上時代，縱有一些好的價值也無法對年輕人第一線說明溝通，由本次營隊，證明國民黨不是不可能吸引到年輕人，參與者不僅支持國民黨的理念，更是中華民國派，希望大家未來能繼續將中華民國派的力量展現在各個層面，發揚光大。

江啟臣也指出，未來國民黨中央與地方黨部會設法提供一些工作機會，維持住彼此關係，不能有工作的，至少會建立平台持續凝聚。他也透露，自己競選黨主席時承諾要建立數位黨部，目前相關app已經開發完成，正在測試，即將上線，未來可透過此平台和黨員與支持者有更多接觸。

營隊執行長陳冠安也說，本次營隊的成功，讓民進黨感到警惕，一口氣辦了三期營隊。這次營隊也首創過程中讓31位學員進入黨內部門實習，希望這樣的精神可以傳承下去，讓國民黨青年活水源源不絕。且這次營隊媒體曝光度高，新聞報導八十則，媒體投書刊登21篇。

參與營隊的台大政治系畢業學員表示，幕僚不能永遠都是幕僚，應被培養為未來接班的人才，希望在國民黨成為好的幕僚後，也能像民進黨一樣，讓幕僚成為接班梯隊。

還有一位學員表示，過去一個月，營隊舉辦記者會的主題，常常是國民黨過去比較少碰觸的，如居住正義、勞工權益等，這是好的開始，展現國民黨開始重視年輕人關心的議題。

(中時 )