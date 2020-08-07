全球成長最快速的IP品牌之一—LINE FRIENDS，旗下的人氣IP「BROWN & FRIENDS」自面世以來，首度在韓國以外的市場發布本土聯名的角色故事，邀請插畫藝術家Duncan，用他招牌的黑白並點綴一點紅的獨特用色風格，重新繪製了「BROWN & FRIENDS」的人氣角色們，帶來全新的面貌與故事內容。其中又以粉絲最為喜愛的LINE FRIENDS鎮店之寶—熊大，作為暖男主角，在8/8熊大生日開始的一整個八月，和Duncan組成「BROWN X Duncan」期間限定組合，兩人共同發展出一系列溫暖友愛的相處日常故事，期待在全球受困於疫情的此時，帶給大家充滿歡笑的療癒感。

LINE FRIENDS台灣今(7)日舉辦「BROWN X Duncan」全新創作媒體發布會，熊大和Duncan一起隆重登場。向來以幽默解讀生活作為創作發想、作品引起網友共鳴的Duncan，透露自己接到LINE FRIENDS邀約時相當興奮，也竭盡所能地創作出專屬於熊大與Duncan新的故事內容。除了將他一貫的幽默感帶入「BROWN X Duncan」全新貼圖的設計中，Duncan也在創作兩人相處日常的貼文中，以單元劇的形式呈現了不同於以往的感性元素，並且在過程中感覺到自己內心也被熊大所療癒了。會上熊大和Duncan親自示範「BROWN X Duncan」系列貼圖的實用性，讓粉絲們在使用貼圖的日常中也能感受到滿滿的正能量，兩人並一起啟動「BROWN x Duncan」的專題發行啟動鍵，開啟全新的跨界創作以及未來的無限可能。

期間限定的「BROWN X Duncan」，將於8月11日在通訊軟體LINE上推出療癒可愛的貼圖，此外，Duncan會在8/8熊大生日開始為期一個月中，陸續曝光他與熊大兩人相處的日常，用單元劇方式描述一對朋友從相識到交心的友誼進化史，期待為全台喜愛熊大與Duncan的粉絲帶來全新的感受！

LINE FRIENDS 熊大粉絲見面會將於8/8(六)下午舉行，粉絲可獲得「BROWN X Duncan」限量生日賀卡與滿額贈的限量貼紙組 。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

最令粉絲期待的熊大粉絲見面會，將於8/8(六)下午14:00與16:00在新光三越A11 LINE FRIENDS旗艦店舉行，每場只有前30名的粉絲可以跟熊大近距離合影拍立得，並獲得「BROWN X Duncan」限量生日賀卡，喜愛熊大的粉絲們可絕對不要錯過這一年一度的盛會囉！

為了熊大今年8/8特別的生日慶，新光三越A11 LINE FRIENDS旗艦店獨家加碼，8/8-8/9只要全館消費滿$888，即贈「BROWN X Duncan」聯名限量貼紙組，LINE FRIENDS粉絲們可要把握機會好好消費一波。

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