首件由新北市政府主辦的新北環狀線秀朗橋站捷運聯合開發案今(7日)舉辦簽約儀式，由新北市長侯友宜、冠德建設(2520)董事長馬志綱共同主持，正式啟動共構開發計畫，冠德建設可說是最多捷運聯開案的建商，此次為第11個聯開案，將打造地上20層、地下5層的商辦大樓，預計2025年完工，冠德建設表示，接下來新北市捷運局還會有多個開發案釋出，會持續評估並積極尋求合作。

新北環狀線秀朗橋站位中和區景平路，聯開案總樓地板面積約13,700坪，將打造地上20層、地下5層的商辦大樓，規劃一般辦公室共246戶、面積為30~90坪可彈性合併使用，並規劃7戶店面，預計2025年完工。冠德建設表示，會設計1~2樓型店鋪，預估每坪有70萬元行情，由於附近多為老舊建築，新辦公室供給可說是真空，因此辦公室行情上看每坪55~60萬元，全案預計2022年Q2動工，2025年完工。

新北市長侯友宜表示，「秀朗橋站開發案」為新北市府首件自行辦理的捷運土地開發案，經由資格、規格及價格共3階段評選程序，冠德建設公司為最優申請人。依該公司提案開發計畫，將於秀朗橋站規劃純商業使用之捷運共構大樓，預計中低樓層做捷運連通商場及SOHO辦公室，高樓層規劃為中小企業之微型企業總部，為地區帶來商業效益，改變區域都市活動結構，成為大眾運輸導向發展(TOD)核心之一。

新北環狀線秀朗橋站捷運聯合開發案今(7日)舉辦簽約儀式。(業者提供)

新北環狀線除了交通利多，14座車站中有10站規劃辦理土地開發，目前秀朗橋站、中和站、中原站與景平站皆已徵得投資人，其中景平站也將於近期與投資人簽約。預計2021年底前將陸續啟動板橋站、橋和站、板新站、新埔民生站、新北產業園區站、十四張站及機廠等土地開發招商，除分回不動產挹注捷運建設自償性經費外，可同時帶動周邊地區發展。侯友宜強調，新北市政府將全力推動新北環狀線土地開發作業，10站土地開發總投資達525億，分回不動產預估可挹注捷運建設自償性經費約80億元，創造6,500個就業機會。

冠德建設董事長馬志綱表示，冠德企業長期致力於發展軌道經濟，累積了豐碩的捷運聯開案經驗與成果，其中更有多個位於新北市，持續推動捷運沿線周邊發展。看準中和、新店產業聚落以及不斷移入的人口，期待秀朗橋站聯合開發案在與新北市政府、捷運工程局的攜手合作下，透過商辦大樓的興建，引入企業及就業人潮，活絡商業活動，推動都市發展。

(中時新聞網)