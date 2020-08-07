圖為颱風累計生成數和氣候值。(圖擷自天氣風險公司/賈新興臉書)

今年颱風到底何時大爆發？氣象界早先的預測都被推遲了，原因出在太平洋高壓一直增長增胖。氣象專家賈新興表示，最新資料顯示，8/8起有兩小波颱風生成，但持續時間不長，有利颱風接續生成時間恐下看至9月上旬後。台灣颱風論壇則指出，今年的颱風將較靠近台灣且預警時間偏短。

賈新興在臉書上說，從過去颱風生成次數最少的年度來看，2010年是破紀錄的少，全年有14個，其次是1998年17個、1977年19個、1975年20個。

賈新興指出，如果從8月開始，每個月都順利達到氣候的標準，今年最多20個颱風生成。如果差一點，今年颱風生成總數會少於20個。如果差更多的話，會不會破了2010年的紀錄呢？反過來也是有機會。只是在大趨勢下，反過來的機率相對低很多。

買新興嘆，今年真得好怪。根據最新資料顯示，8/8-8/13及8/23-8/28各有一小波，但整個持續時間不長，他認為，有利颱風生成爆發期下看至9月上旬後。

至於今年的颱風特色，台灣颱風論壇貼文說，氣象局預估今年是反聖嬰發展年，颱風形成的位置通常會「較靠近台灣」，雖然強度通常不會太強，但預警時間較短。可能很容易就上演哈格比颱風(第4號颱風)的戲碼，一生成就馬上發警報，讓人措手不及。

(中時新聞網)