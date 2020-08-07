道瓊工業平均指數在周四再現「黃金交叉」，扭轉了5個多月前因新冠肺炎疫情衝擊而陷入空頭排列的技術線型。

當資產價格的50日移動均線升破200日移動均線，則形成所謂的黃金交叉，反之當50日移動均線跌破200日移動均線，則形成死亡交叉。

儘管經濟仍然低迷，且世界各地與美國仍未擺脫疫情擴散的威脅，但在政府擴大支出與聯準會推出規模與力道前所未見的救市措施後，美股在3月觸及谷底後一路反彈走高。

周四道瓊指數的50日均線位於26,251.34點，而200日均線處於26,229.91點，這是自3月20日以來，該指數的短期均線首度穿破長期均線，形成黃金交叉，市場普遍視之為股票上漲趨勢即將到來的訊號。道瓊指數上一次的黃金交叉出現在2019年3月19日，此後一路上揚，直到約一年後在新冠肺炎疫情衝擊下形成死亡交叉。

道瓊指數再現「黃金交叉」的時間，較標普500指數晚了約一個月。受惠於居家防疫需求的科技股，成為帶領美股這波強勁反彈的先鋒部隊，以科技股為主的那斯達克指數今年以來，已32次改寫收盤歷史新高，表現令標普500指數與道瓊指數望塵莫及。

由30檔個股組成的道瓊指數，科技含金量最低，僅約20%，且基於其股價加權的本質，今年來表現落後標普500與那斯達克指數。那斯達克指數超過一半的成分股為科技相關個股，標普500指數裡的科技公司則略逾25%。與3月底觸及的低點相比，那斯達克指數已大漲近62%，標普500指數上漲近50%，道瓊指數漲47%，表現最差。

道瓊指數形成「黃金交叉」，意味著該指數距離自2月12日以來首度創下歷史新高已經不遠。目前該指數距離歷史高點約7.3%，而標普500指數距離歷史高點僅差約1%。截至周四那斯達克指數已連漲7天，並首度突破11,000點大關，再創歷史新高。

不過，指數在出現黃金交叉後反而倒跌，也並非無前例可循。2016年1月道瓊指數也曾形成黃金交叉，但隨後非但未登上新高峰，反而一路跌進死亡交叉。

(時報資訊)