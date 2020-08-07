散熱廠—雙鴻(3324)、安力-KY(5223)及建準(2421)受惠於客戶需求強勁，7月合併營收表現不俗，其中雙鴻7月合併營收達11.24億元，年成長24.46%，為單月歷史新高，安力-KY自結7月合併營收2.03億元，年成長52%，創下掛牌後單月新高，建準7月合併營收12.13億元，年成長7.94%。

NB需求因在家辦公及線上教學持續暢旺，且伺服器訂單穩定，加上宅經濟帶旺電競等訂單，雙鴻、安力-KY及建準延續第2季「淡季很旺，旺季仍旺」趨勢，7月合併營收表現亮眼，其中雙鴻7月合併營收為11.24億元，月增9.23%，年成長24.46%，為單月歷史新高，累計1到7月合併營收為63.54億元，年成長14%。

從目前客戶訂單來看，雙鴻預估，第3季業績可望優於第2季。

安力-KY因NB及非NB產品佈局效益顯現，7月合併營收為2.03億元，年成長52%，創下掛牌以來新高，累計1到7月合併營收達10.15億元，較去年同期成長30%。

安力-KY表示，雖然NB市場透明度不高，但訂單看起來穩定，公司下半年亦會針對非NB產品持續耕耘，審慎樂觀看待第3季營運；法人預估，安力-KY全年營收獲利應可挑戰新高。

建準近幾年朝伺服器、家電、工控、5G基地台網通設備、醫療及汽車領域佈局，其中網通設備、伺服器及車用產品都已見到布局成效，讓公司業績無畏新冠肺炎疫情穩定成長，7月合併營收12.13億元，年成長7.94%，累計前7月合併營收為70.63億元，年成長12.75%。

建準第2季稅後盈餘為3.7億元，年成長1.35倍，單季每股盈餘為1.47元，累計上半年稅後盈餘為4.67億元，年成長1.27倍，每股盈餘為1.86元；受惠於5G基地台網通設備、伺服器、車用ADAS系統及通訊模組等新產品出貨逐步放量，為下半年營運帶來支撐，建準預估，今年第3季業績可望優於去年同期，儘管有新冠肺炎疫情干擾，今年業績會比去年好，再創歷年新高。

(時報資訊)