林采欣日前接受「LiTV線上影視」專訪，聊起父親節到來，由於她新專輯是以在爸爸生前經營的五金店鋪「永興行」命名，工作團隊心擔心聊到父親相關話題會惹哭她，沒想到一路訪談下來，林采欣笑容滿滿，反倒聊到粉絲時，她竟淚光閃閃；節目上問她怎麼講到爸爸都沒哭？林采欣呆萌笑回：「你們都在等我哭嗎？那不能用爸爸這個點啦！因為爸爸生前熱心，是個樂觀的人，記得他常幫朋友處理很多棘手事，所以也讓我只要想到他，就會想到他總是以笑容面對困難的正能量臉龐，雖然他在天上了，但感覺距離我很近！」

提到反倒是被粉絲感動，林采欣說：「像我生日時為我12點準點唱歌祝福，寫很多鼓勵的話打氣，這些都讓我很感念，我們彼此是從陌生的零，透過音樂對我漸漸產生信任的緣分，這股神奇的恩典會把我逼哭。」 有別於一般玉女歌手形象，林采欣多了份陽光綻放的璀璨氣質，問到偶像？她二話不說直喊張惠妹！啦啦隊出身的她，過去曾近距離與不少明星、棒球員互動都超鎮定，沒想到卻敗給張惠妹。

她坦言「阿妹是我唯一不敢直視的偶像」：「記得有次朋友帶我去見她，當時阿妹正在開會，我就乖乖在玄關上等，休息時間她從會議間走出來，朋友立刻趨前希望合照，記得我那時緊張到腿軟，天啊！我從11歲就開始愛的女神，超親切答應跟我合照」。期盼將來有榮幸跟阿妹在音樂上交流，「無論是做人處事或歌唱功力，對我來說，阿妹都是我最致敬的對象」。

此外，熱愛健身運動的林采欣，覺得女生不需要堅持細細腿與瘦瘦臂，崇尚自然才是最美的女生。問到會否在意未來另一半比自己力氣小？只見她大喇喇地說：「什麼年代了，思想不需要這樣老舊，我不在意，以後我男友要是扛不起飲水桶或瓦斯桶，就讓我來做即可！但有件事，他必須要大，那就是志氣要大，良善要大，所以力氣小沒關係，我在！有我在啊！」

聊到她最近的人氣歌曲〈習慣〉熱播，林采欣自曝一個「保證絕無古人、後無來著的習慣」，就是上廁所一定要脫外套，不管多冷都一定要脫外套，她認真地說；「一開始只是覺得不想外套沾到馬桶蓋，即使在家我也這樣，不管去哪裡都這樣。」此話一出讓現場的大家靜默三秒鐘，工作人員笑噴：「妳是女神，可以講正常點的習慣嗎？」。

林采欣個性直率陽光。（LiTV 、華納音樂提供）

林采欣珍藏自己小時候與父親的合照。（LiTV 、華納音樂提供）

(中時 )