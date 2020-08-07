深坑平埔橋下驚見全裸女屍 警調查死因 13:102020/08/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店警分局今（7日）上午6時許接獲民眾報案，深坑區平埔橋下河堤發現一具女屍。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店警分局今（7日）上午6時許接獲民眾報案，深坑區平埔橋下河堤發現一具女屍，警方到場先將屍體打撈上岸，女屍年約50多歲、全身赤裸，警方初步勘驗，女屍無明顯外傷，已報請檢察官相驗，詳細死因仍待進一步釐清。 警方指出，透過M-police查詢近日失蹤人口名單後，疑似有一名女子與該無名屍長相相符，目前已通知家屬前來確認身分。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #女屍 #警方 #死因 #深坑 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 深坑平埔橋下驚見全裸女屍 警調查死因 13:102020/08/07 社會 實習生假冒主治醫師 手指伸入女患私處檢查慘了 10:542020/08/07 社會 鯊魚煙業者魚屍埋草叢 辯稱休閒活動幫施肥 10:422020/08/07 社會 熟女遭「聯合國軍醫」騙百萬 取款女車手也是被害人 13:052020/08/06 社會 濫倒鯊魚煙被抓包 業者辯施肥 04:102020/08/07 地方新聞 台中驚傳母攜子輕生前夫報案2人送醫急救中 09:182020/08/07 社會 為錢反目亮槍 反遭友奪槍誤傷 04:102020/08/07 地方新聞 資收大貨車突冒濃煙 司機在加油站旁空地卸貨險釀意外 09:202020/08/07 社會 神探出手 無名女屍回家了 04:102020/08/06 社會新聞 街友缺錢路邊撿石打破車窗行竊 12車遭毀損居民暴怒 13:282020/08/06 社會 社會熱門新聞 大學情侶旅館住3天遭「現場直播」 40分鐘激戰片流出5萬人搶看 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 實習生假冒主治醫師 手指伸入女患私處檢查慘了 - 社會 水電工17樓墜下 被2根細長鋼筋刺穿上身 竟意外成救命稻草 - 社會 深坑平埔橋下驚見全裸女屍 警調查死因 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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