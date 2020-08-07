新北市新店警分局今（7日）上午6時許接獲民眾報案，深坑區平埔橋下河堤發現一具女屍，警方到場先將屍體打撈上岸，女屍年約50多歲、全身赤裸，警方初步勘驗，女屍無明顯外傷，已報請檢察官相驗，詳細死因仍待進一步釐清。

警方指出，透過M-police查詢近日失蹤人口名單後，疑似有一名女子與該無名屍長相相符，目前已通知家屬前來確認身分。

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