嘉義市蘭潭國中自造中心主任楊元彰培訓學子的創客精神及能力。（嘉義市政府提供）

蘭潭國中學生湯子慶拆卸修維保養腳踏車。（嘉義市政府提供）

創客精神就是自己動手做，念嘉義市蘭潭國中3年級的學生湯子慶，加入學校科技隊，運用學到的知識及技術，修理家裡水電、腳踏車破輪換內胎，省下修理費，不用動輒要請水電師傅，他就是最好的家電維修小幫手。

湯子慶說，在科技隊裡學會使用生活五金工具，家中簡單的水電維修以及腳踏車的修護都自己DIY，不需要再請水電師傅、送到店裡做保養。

湯子慶有騎單車的習慣，有一次騎車途中輪胎發生問題，他靠著平時累積的知識與經驗，熟練地拆下輪胎、換上新的內胎，最後安全騎回家，他說，現在腳踏車有狀況，他有信心可以解決問題。

也是國三的曾耀霆說，參加科技隊讓他累積比賽經驗，還讓他學會管理時間、與同學溝通、合作的能力，以及養成自己想辦法解決問題的能力，尤其網路科技發達，自學不是難事，他會從網路找資料、看影片學習，之前家裡網路有問題，他也自己找出問題、排解問題。

蘭潭國中自造教育與科技中心主任楊元彰說，當初創立科技隊是為了比賽，但其實最大目標就是想培訓學生把知識及技術用於生活上，養成自己能動腦動手解決問題的能力，科普走入生活。

(中時 )