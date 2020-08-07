郭美美發文。（圖／翻攝自郭美May努力努力微博）

大陸「炫富女」郭美美6年前因開設賭場罪遭判5年有期徒刑，去年7月出獄，今(7日)凌晨她突然自曝和演出《上癮》出道的鮮肉男星黃景瑜交往過，她曾幫對方付房租，分手後竟被對方拉黑，讓郭美美氣的直罵「忘恩負義」，而黃景瑜公司稍早回應是無中生有，已交由律師處理。

郭美美早年因炫富行徑走紅，後來被警方抓出涉嫌性交易與開設賭場，遭關5年，最近她接受《網易娛樂》專訪透露在牢裡時得知前男友走紅，想過：「如果我沒出事的話，也許我也會很好」。今她發文點名直指舊愛就是黃景瑜，兩人2014年透過朋友介紹認識，當時男方只是小模特兒，收入不穩定，而郭美美商演不斷，黃景瑜曾來陪她工作，「從他眼裡我看到了溫柔和喜歡」。

郭美美說：「那時我定居北京他在上海，他有表達過想來北京和我同居，但我拒絕了，因為我不想兩人之間發展得太快，畢竟才認識不到一個月。」如今她想起還是有點不爽，畢竟當時郭美美自認對他很好，有什麼困難都會極力幫他，也幫黃景瑜付房租。

兩人在一起幾個月後郭美美就出事，她說：「我媽媽曾在朋友圈發了我的地址讓朋友們寫信鼓勵我，但唯獨他（黃景瑜）從沒寫過…」，也強調手上有兩人親密合照，事實勝於雄辯。對此，黃景瑜工作室回應《新浪娛樂》說：「不清楚郭某行為的目的是什麼，關於這件無中生有的事，已交由律師處理。」

(中時新聞網)