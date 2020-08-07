出貨增溫，材料-KY（4763）7月營收2.03億元，年增8.3％；前7月營收12.71億元，年增6.38％。三福化（4755）7月營收3.7億元，年增2.99％；前7月營收22.11億元，年減5.3％。

配合新產擴充，材料-KY、三福化規畫啟動現增、無擔保可轉換公司債（CB）進行市場籌資。其中，三福化擬辦理1,000萬股現增；以當前股價76元來看，籌資達70餘億元。

材料-KY董事會決議發行6億元的無擔保可轉換公司債（CB）進行市場籌資，預估最快8月送件。

材料-KY營收持續成長，包含來自中國客戶中煙公司密集提貨線束2,000噸，陸續在5～8月認列營收。上半年營收10.68億元，年增6.03％；下半年營收可望超越上半年表現。

考量上游關鍵原物料自主生產，材料-KY董事會通過以人民幣5,500萬元，在山東棗莊投資年產6噸醋酐廠，預計近期內動工，施工期約6個月，預計2021年春節正式投產。屆時，可滿足目前年約3.5萬噸產能需求，也可外賣獲取利潤。

(工商 )