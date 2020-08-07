為促進新北各地求職者在地就業，新北市政府就業服務處8月再辦理17場聯合徵才，地點包括8月12日永安市民活動中心、8月13日蘆洲區公所、8月14日樹林區公所3樓禮堂、8月18日五股勞工活動中心、8月26日板橋區公所6樓禮堂、8月27日新北市政府6樓大禮堂、8月29日淡水水碓市民活動中心，產業多元遍及含括科技製造、旅宿餐旅、一般服務業等，歡迎求職青年及民眾踴躍前往參加。

此外，為提供屆退役男及青年另一個便利的就業管道，讓屆退的官兵弟兄們，能夠順利從部隊銜接職場，發揮所學和專長。新北市政府民政局、榮服處與勞工局攜手將於8月27日（四）上午10時至下午2時，在市府六樓大禮堂共同舉辦「2020新北市屆退役男、青年聯合徵才」，現場邀請45家廠商，超過1,400個工作機會，其中熱影生技公司電子工程師、群旭科技專案工程師、緯創資深軟體工程師、大塚資訊科技資安工程師，薪資可達40K以上；餐飲旅宿業天蔥國際儲備門市店長/主廚、慕里諾國際主廚、傑仕堡商旅房務儲備幹部等薪資亦有40K以上，千萬別錯過。

勞工局持續協助應屆畢業青年順利接軌職場，降低職場新鮮人「畢業即失業」，針對設籍本市18歲至29歲的應屆畢業生，自7月1日起首創推動「應屆畢業青年職業訓練補助計畫」及「應屆畢業青年初次尋職就業服務2.0」，讓青年藉由職業訓練培力一技之長，並在尋職期間提供就業輔導服務及津貼補助，以減緩經濟壓力，安心就業，合計最高補助新臺幣3萬5千元。

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