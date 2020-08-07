蔡宗倫日前推出首張專輯《不開心也是一種病》，其中為八大戲劇《初次見面我愛你》獻唱的片頭曲〈先別說再見〉，創作背景是蔡宗倫2017年去澳洲跨年旅遊時，寫給當時女友的情歌，在雪梨跨年煙火綻放的那一刻，雖耳邊滿是吵雜聲，但他心裡只想聽到電話那頭女友的聲音，恨不得此時此刻就在彼此身邊。蔡宗倫將當時那種依依不捨、濃情蜜意的心情，全寫在這首歌裡送給女友，最後也成功抱得美人歸，當時的女友現已成為蔡宗倫的愛妻。

蔡宗倫就讀高中時開始接觸吉他，他當時還是個愛讀書的乖乖牌且沒談過戀愛，只覺得跟大家一起彈吉他很好玩，直到大學時看了電影《海角七號》，深覺「寫歌追女生太帥了」，才開始嘗試創作。當時為了獻殷勤寫下第一首情歌，還報名全校歌唱大賽直接上台唱給女生聽，在台上充滿自信演出的蔡宗倫，卻在後來向女生告白時候太緊張，整個人結結巴巴地當場被拒絕，但這首歌最後卻拿下歌唱比賽冠軍，讓他哭笑不得。

蔡宗倫近日忙於新專輯宣傳，又要兼顧台南的牙醫診所工作，被問到今年七夕如何與愛妻度過？蔡宗倫愣回「原來七夕要到了嗎」？完全忘記這件事的他，緊急在忙碌的日程中抽空訂花、訂餐廳，還在台北通告空檔中間買了份禮物，要給愛妻滿滿的愛。

蔡宗倫推出首張專輯《不開心也是一種病》。（Tsung 蔡宗倫提供）

(中時 )