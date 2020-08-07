省道台10線神岡中山路路幅侷限，僅規畫外側車道通往交流道，北上、南下未分流，經常回堵。（王文吉攝）

國1豐原交流道入口交通混亂，許多搶快車輛跨越雙白線，強行插入通往交流道車隊，影響行車秩序。（王文吉攝）

受到省道台10線神岡中山路路幅侷限，僅外側車道提供北上、南下車流通往國1豐原交流道，常有搶快車輛插隊，影響行車秩序。相關單位會勘後，研擬調整槽化線增設南下入口車道，檢討匝道儀控及省道綠燈秒數，並研擬設置高解析度攝影機，全天候取締舉發。

省道神岡中山路外側1線車道通往交流道，北上、南下車流交織，許多車輛搶快走中線車道直行，經過大洲路後跨越雙白線，強行從槽化線插隊上國1豐原交流道。不少乖乖排隊用路人為了安全起見，被迫讓位，影響行車秩序。

立委楊瓊瓔接獲民眾陳情，7日邀集相關單位到場會勘，有居民提出徵收一旁住宅增加車道及高架化建議。豐原區社皮里長涂力旋、神岡區岸裡里長謝繼潭均表示設置防撞桿會造成車流回堵惡化，且影響公車、大車通行，希望維持現狀，至於搶快插隊，請警方加強取締。

「10輛車有8輛插隊！」警方直言，插隊是用路人水準問題，駕駛人跨越雙白線變換車道，可處600至1800元罰鍰，依照該處車流，一天至少要開出1000張罰單，要在交流道入口派駐員警攔查取締，有其難度。

涂力旋認為問題核心在於南下、北上沒有分流，上、下班時段常回堵至1公里外的豐原大道，尤其高公局施行閘道儀控管制，導致車流交織在入口處。建議從大洲路借東門支線渠道上加蓋後新闢道路，再取神岡第八公墓，建立專屬北上車道，以達到分流效果。

交通局出席官員則提出調整槽化線增設南下入口車道，並建議高公局、公路總局檢討匝道儀控及省道綠燈秒數，也將研擬設置高解析度攝影機，全天候取締舉發違規插隊車輛。

(中時 )