日本前首相森喜朗9日將率領由日本超黨派議員組織「日華議員懇談會」（日華懇）的各朝野政黨代表組成的弔唁團，搭專機訪台弔唁前總統李登輝。為因應新冠肺炎疫情，團員將採團進團出，不接觸他人的方式，當天來回。

日華懇會長、前國家公安委員會委員長古屋圭司7日在記者會上表示，訪台成員共12名，包括日本執政、在野黨的代表，交流協會理事長谷崎泰明，以及1名外務省官員等。

按照台灣政府的要求，訪台團員們必須附72小時內的PCR核酸檢測陰性證明，而且以團進團出的方式搭專機往返，我們不會接觸到任何人。

被問及有沒有安排見總統蔡英文時，古屋表示，「我們會到台北賓館弔唁，弔唁團也正安排拜會總統蔡英文，但時間還沒確定。」

日華懇幹事長、日本首相安倍晉三的胞弟岸信夫被台媒問及，「有沒有替安倍帶口信？」時回答說，「我沒有見到他，所以沒有什麼口信，但相信他也是同樣的心情。」

日華議員懇談會古屋圭司和幹事長岸信夫應台媒要求，拿著總統蔡英文封面的漫畫雜誌合影。(黃菁菁攝)

有關日本弔唁團會不會與即將訪台的美國衛生部部長接觸之提問，古屋表示，「我們9日當天來回，比他早，應該不會碰到面。」

日本記者問及，弔唁團是否代表日本官方。日華懇強調，官房長官菅義偉已表明，並不會採取政府派遣的形式。古屋表示，台灣與日本沒有邦交，所以代表團是以民間交流的方式。森喜朗是卸任前首相，具有代表性，而且他也是日華懇的顧問，所以由他帶團最合適。

(中時新聞網)