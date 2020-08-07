台中市公布7月消費者物價指數102.69，較上月下跌0.07％，主計處指出，主因夏季服飾、鞋類優惠增加，果菜、生鮮禽肉、水產品及檳榔價格下跌，旅館住宿及遊樂園入場費配合安心旅遊補助調降，以及保母費、家事服務費端午節後價格回穩所致。

但國際機票、油料及國內旅遊團費價格上漲，金管會調降責任準備金利率，導致醫療保險費價漲，家具、藥品及保健食品價格上漲，抵銷跌幅。

主計處觀察7大類指數與去年同月比較，交通及通訊類下跌5.20％，主因油料費反映國際油價以及通訊費價跌，分別下跌18.96％與3.44％所致；教養娛樂類下跌4.00％，旅館住宿費及遊樂場入場費因安心旅遊補助價跌，分別下跌23.97％與39.98％所致。

雜項類上漲2.72％，主因金管會調降責任準備金利率，影響人身保險調漲保費，金飾及珠寶反映國際金價價漲，分別上漲4.23％與13.05％所致。

此外，衣著類上漲1.66％，主因成衣價格優惠幅度減少，上漲2.75％所致；醫藥保健類上漲1.19％，主因醫療費用、藥品及保健食品分別上漲1.26％與1.70％所致。

7月營造工程物價指數較上月上漲0.06％，材料類指數下跌0.29％，主因鋼筋價跌，以致金屬製品類下跌1.23％，電線電纜價漲，以致機電設備類上漲0.80％，抵銷部份跌幅；勞務類指數上漲0.64％，主因泥水、鋼筋及板模工資上升，以致工資類上漲0.93％所致。

(中時 )