宏達電(2498)今(7)日宣佈,隨著全球虛擬實境產業應用的展開及5G時代的到來,以及在新冠肺炎疫情衝擊下,越來越多應用朝線上虛擬化進行,HTC VIVE與RYOT Studio(其與Yahoo同屬Verizon Media)、超現實博物館(Museum of Other Realities;MOR)、XR募資平台Kaleidoscope及倫敦時尚學院的時尚創新中心(Fashion Innovation Agency;FIA)聯手,首次在虛擬世界舉辦由VR打造的時裝秀《The Fabric of Reality》。

宏達電全球產品與策略副總經理鮑永哲表示,在HTC VIVE引領全球進入虛擬實境熱潮之際,藉由重新塑造人們與虛擬世界互動的方式,彷彿可以置身在真實的環境中,打破時間、空間、以及人數的限制,利用VR進行實際的活動,也看見虛擬實境的無限應用與可能性。HTC VIVE X加速器計畫的合作夥伴MOR,能利用虛擬實境的技術替時裝產業翻開全新一頁;HTC VIVE X加速器計畫目前已支持超過100家新創團隊,並於台北、北京、深圳、舊金山、倫敦、以色列設置據點,從資金、技術以及商轉模式等方面進行協助。

宏達電表示,這場盛大的虛擬時裝秀,在超現實博物館(Museum of Other Realities;MOR)的實境平台內展出,展出時間為期一年。超現實博物館為多人共享的藝術展示體驗空間,在這個VR體驗空間裡可以同時讓多人連接、共享、就像跟朋友相約一起共同參觀博物館並且近距離接觸VR藝術作品。

在《The Fabric of Reality》時裝秀世界裡,時尚迷可透過市場上最具沉浸感的頂級VR虛擬實境設備,即VIVE Pro或VIVE Cosmos頭戴裝置進入秀場,化身成虛擬形象,在VR空間中探索互動,不僅可直接試穿獨家訂製的秀服,還能直接潛入秀場後台,以新穎獨特的方式體驗虛擬時裝秀。

(時報資訊)