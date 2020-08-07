宏達電（2498）今（7）日宣佈，隨著全球虛擬實境產業應用的展開及5G時代的到來，以及在新冠肺炎疫情衝擊下，越來越多應用朝線上虛擬化進行，HTC VIVE與RYOT Studio（其與Yahoo同屬Verizon Media）、超現實博物館（Museum of Other Realities；MOR）、XR募資平台Kaleidoscope及倫敦時尚學院的時尚創新中心(Fashion Innovation Agency；FIA)聯手，首次在虛擬世界舉辦由VR打造的時裝秀《The Fabric of Reality》。

宏達電全球產品與策略副總經理鮑永哲表示，在HTC VIVE引領全球進入虛擬實境熱潮之際，藉由重新塑造人們與虛擬世界互動的方式，彷彿可以置身在真實的環境中，打破時間、空間、以及人數的限制，利用VR進行實際的活動，也看見虛擬實境的無限應用與可能性。HTC VIVE X加速器計畫的合作夥伴MOR，能利用虛擬實境的技術替時裝產業翻開全新一頁；HTC VIVE X加速器計畫目前已支持超過100家新創團隊，並於台北、北京、深圳、舊金山、倫敦、以色列設置據點，從資金、技術以及商轉模式等方面進行協助。

宏達電表示，這場盛大的虛擬時裝秀，在超現實博物館（Museum of Other Realities；MOR）的實境平台內展出，展出時間為期一年。超現實博物館為多人共享的藝術展示體驗空間，在這個VR體驗空間裡可以同時讓多人連接、共享、就像跟朋友相約一起共同參觀博物館並且近距離接觸VR藝術作品。

在《The Fabric of Reality》時裝秀世界裡，時尚迷可透過市場上最具沉浸感的頂級VR虛擬實境設備，即VIVE Pro或VIVE Cosmos頭戴裝置進入秀場，化身成虛擬形象，在VR空間中探索互動，不僅可直接試穿獨家訂製的秀服，還能直接潛入秀場後台，以新穎獨特的方式體驗虛擬時裝秀。

(時報資訊)