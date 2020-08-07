工業儲存大廠宜鼎(5289)與工業電腦大廠友通合作通出Remo Guard遠端管理系統；看準後疫情的工業物聯網的遠端管理商機需求將大幅增加，以宜鼎iCAP加InnoAGE的雙頻管理技術為基礎，成功打造企業私有雲遠端解決方案。
宜鼎國際繼之前與微軟Azure Sphere合作後，再次成功將遠端管理服務擴充到企業私有雲市場，並攜手友通導入innoAGE+iCAP的雙頻管理技術，後勢可期。
宜鼎攜手友通，成功推出IoT裝置管理解決方案，聯手打造RemoGuard遠端管理系統，透過宜鼎專利的雙頻管理儲存技術，在物聯網（IoT）裝置的急劇增長下，仍能有效進行遠端管理，與監控各地數量龐大的IoT連網裝置。
近日友通以宜鼎IoT解決方案為基礎，推出軟硬整合的RemoGuard物聯網解決方案，整合宜鼎iCAP 及InnoAGE獨創的雙頻管理技術，與友通硬體團隊共同研發，可大幅降低維運人員成本及回應時間，提供即時監測和一鍵復原來避免服務中斷，瞄準未來智慧自動化的無人產業商機，如廣告機，自動販賣機、ATM、無人商店等應用，透過雙頻管理功能，將使RemoGuard成為全球最完整的裝置管理系統。
(時報資訊)
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