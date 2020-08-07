台灣旅美高球小將潘政琮，今天在PGA錦標賽首回合抓下2鳥吞下4柏忌，高於標準2桿的72桿成績，在156位參賽選手中並列第90名，落後領先者澳洲名將戴伊與美國好手陶德有7桿的距離；「老虎」伍茲則繳出低於標準2桿的68桿成績，並列20。

總獎金高達1100萬美元(約合3.2615億台幣)的PGA錦標賽，今天在舊金山TPC哈丁公園高球場進行，小潘第一個洞就成功抓鳥，有著好的開始，可惜接下來7個洞都平標準桿，第8洞3桿短洞失去準星，吞下整場比賽第1個柏忌。

小潘緊接著手感不佳，又連續在第9洞與第10洞打出柏忌，第14洞開球偏右掉進長草，第3桿才將球打上果嶺，錯失10呎推桿，導致吞下到第4個柏忌，幸好在收尾的第18洞順利抓鳥止血，單回合以高於標準2桿的72桿成績作收。

從第10洞出發的前球王伍茲，換了球桿的他，前4洞就推進2個博蒂，似乎手感頗佳，沒想到隨後吞2柏忌，直至第13、14與16洞連抓3鳥，頗有追上領先群的氣勢，可惜第17洞再吞柏忌，以低於標準2桿的68桿收尾。

根據《ESPN》報導，剛換Scotty Cameron品牌推桿的伍茲，全場18洞僅28推，以新球桿而言表現相當不錯。伍茲生涯擁有15座四大賽事冠軍金盃、今年瞄準第5個PGA錦標賽冠軍，但現年已44歲的他早過了巔峰時期，因此，伍茲在受訪時表示，大多數年紀較大的球員都會換上較長的推桿，畢竟這樣會讓他們在推桿的時候減少彎腰的程度，推起桿來也會較為輕鬆些。

暫居領先的戴伊，全場比賽抓下5隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，以完美的65桿成績領先群雄；與戴伊並列第一的陶德，雖然全場抓下7隻小鳥，狀況比戴伊好，但卻也吞了2柏忌，穩定性不如戴伊。

(中時 )