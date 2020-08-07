美國科技股持續創高，亞洲科技股也在開趴，而這些科技巨頭股價勁揚，也推動了大盤指數的漲勢。

華爾街日報報導，騰訊和阿里巴巴在7月股價紛紛創下歷史新高，今年以來分別大漲了48%、24%。而三星電子與台積電過去三個月股價也大幅上漲，分別帶動了韓股與台股，因為他們都是大盤指數的重要成分股。

在疫情流行期間，不少人被迫待在家裡工作、上網、購物或玩遊戲，這都推動了科技業獲利或營收強勁成長，並帶動股價上揚。分析人士表示，亞洲科技股大漲和美國科技巨擘一樣，都是在經濟封鎖中受惠。

報導提到，部分亞洲科技公司股價低於美國同業，使他們更具吸引力。根據FactSet的數據顯示，阿里巴巴的預估本益比為27.7倍，而遠低於亞馬遜的85.4倍，三星的本益比也低於蘋果。

大華銀行策略師表示，「這些公司都是可以輕易投資的目標，特別是如果投資人認為自己已經錯過了美國市場的機會。」瑞士信貸亞太科技研究主管則稱，美陸緊張關係加劇，對亞洲科技公司既是風險，也是機遇。

(中時新聞網)