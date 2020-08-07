美國總統川普再對大陸下重手！他於周四（6 日） 簽署行政命令，45天後禁用TikTok與海外版微信（WeChat），消息傳出後，拖累港股一度暴跌700點，微信母公司騰訊股價更狂殺9%，影響所及，陸股以科技股為主的創業板指數也重挫2.3%。

川普簽署行政命令提到，45 天之後，美國任何民眾或企業不可跟TikTok及其母公司字節跳動、微信及其母公司騰訊有業務往來。

川普表示，TikTok在美國相當普及，並威脅國家安全，還指稱TikTok蒐集資料讓大陸獲得美國人的個資，甚至可能鎖定聯邦人員位置進行間諜行動，因此必須採取措施以因應威脅。

川普日前曾表示，TikTok必需脫離大陸母公司才可在美國營運，否則就封殺，如可能的買家微軟，都必須在期限前完成交易。

騰訊是大陸最大的科技公司之一，在海外投資多與遊戲業務相關，較少與微信社交平台有關，但若無法使用微信，美國企業可能很難與大陸合作夥伴日常溝通，對騰訊未來海外發展添隱憂。

川普發布利空警報後，微信母企騰訊股價急挫，一度慘崩9%，也拖累港股盤中狂瀉700點（或2.5％），陸股以科技股為主的創業板指數也重挫 2.3%。

(中時新聞網)