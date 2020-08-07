工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業第二季合併營收比去年同期、第一季好，7月合併營收可破2億元，締造同期新高。捷流閥業表示，目前在手訂單超過8億元，8月之後業績表現穩定成長，明年營運表現審慎樂觀。法人推估，上半年EPS為4元多，今年合併營收有機會突破24億元，全年EPS挑戰8元以上，雙雙改寫歷史新高。

捷流閥業客戶涵蓋台塑集團、中油供應鏈、台積電等，SHELL大陸合資廠需要用船運LNG，也向捷流閥業採購工業用蝶閥。捷流閥業已向台積電表達，捷流閥業公司售後服務能力沒有問題，可隨同台積電到美國設廠，台積電正就捷流閥業生產周邊鑄件及維修服務能力等進行評估。

捷流閥業副董事長陳斌超指出，受疫情影響，商務通動幾乎停擺，國外政府投資也陷入停滯，國內政府及企業投資未停止，最近國外一些洽談多時的訂單開始動起來。

捷流閥業總經理陳宗曉表示，第二生產基地效益還沒有發動，但各國政府基礎建設開始動起來，像是東南亞一些發電廠動起來，開始詢價，上半年小幅成長，目前每個月出貨都比去年同期小幅成長，下半年出貨穩定成長，審慎樂觀，目前還沒有疫苗，怕疫情再起而影響出貨。

陳宗曉表示，明年疫情如果有壓制，東南亞會有第二季生產基地效益，明年有機會U型反轉。菲律賓、印尼、馬來西亞及泰國等東南亞國家有些電廠案子雖談好，但受疫情影響而無法施工、運作，尚未正式下單。捷流閥業看好工業用閥類未來前景，未來營運審慎樂觀。

捷流閥業營運長錢佩玲指出，捷流閥業今年陸續接到桃園生質能中心1千多萬元，高雄洲際碼頭石化專區第1批訂單4千多萬元，兩案預計第三季出貨，來自國際半導體大廠南科廠訂單累積6、7千萬元，上半年起陸續出貨。

(工商 )