「八金蛙后」邑葵（原名李仱娜Jeana）5日早上9點40分迎來女兒「小美人魚」誕生，她笑稱自己雖覺得還有很多事沒做好準備，但內心卻迫不及待，希望趕快跟女兒見面，「生產過程真的令我很害怕，我從小就害怕打針、看醫生，面對要分娩這件事，後期真的每天心情都焦慮爆表，尤其後期的血壓總是偏高，心情就更緊繃了」。她提及，醫生怕偏高的血壓影響寶寶營養吸收，以及媽媽產後健康，所以建議提早2周去催生。

邑葵回憶聽到醫生催生建議的當下，心情真是晴天霹靂，她表示：「醫生才講完要去提前生產，隔天在家就出現了產兆，於是在4日晚上11點去醫院待產。」首次生產的她難耐宮縮之痛，選擇無痛分娩針，「我從小怕打針，看到那麼粗，又要打脊椎的針，真的很恐怖，但打完立刻從地獄到天堂，終於可以小睡一下」。

邑葵喜迎小美人魚誕生。（俋思國際提供）

感動的是，邑葵提及小美人魚從進產房到出生不到半小時，她笑說：「老公本來想陪產，結果連消毒更衣都來不及，寶寶就跟我們見面了。」看到小美人魚的第一眼，她也忍不住流下感動淚水，「從今以後我的生命變不同，人生真的不一樣了，真心感動世上所有媽媽生產的辛苦，也感謝台灣貼心又專業的醫護人員，讓我們可以幸福生產」。邑葵的先生也開心表示：「謝謝老婆帶給我這一切，一陣洪亮的哭聲來到產房，歡迎她來到這個世界，讓我多了人父責任感，也讓我心中一個家的形狀更完整。」

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