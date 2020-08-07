鄭將7瓶洋酒以2萬元賣掉。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市劉姓男子父親日前過世，劉為籌備喪禮，前往父親家中整理遺物，卻發現鐵門遭撬開，父親生前遺留較有價值的洋酒、古幣和集郵冊全部不翼而飛，劉男強忍哀傷前往報案，中正二警方循線追查，鎖定46歲鄭姓慣竊涉有重嫌，日前在萬華逮捕鄭在內的3名慣竊，但劉父遺物已被鄭用5萬多元賤價賣掉了。

警方指出，劉男父親上月過世，日前劉前往父親生前住家，打算整理父親的遺物留念時，卻發現鐵門遭人破壞，屋內也遭翻箱倒櫃，大肆搜刮，劉父生前珍藏的洋酒、集郵冊及古幣都被偷走。

警方循線追查，發現鄭姓慣竊涉有重嫌，鄭之前就犯下多起住宅竊盜案件，光是今年就涉及11起類似案件，鄭平時鎖定萬華、中正區的公寓往來查看，確認住戶的作息及居住狀況，動手時派1人在屋外把風，再以螺絲起子等工具破壞門鎖闖入。

專案人員日前在萬華逮捕鄭及陳姓共犯，鄭表示因失業缺錢，7瓶洋酒以2萬元脫手，集郵冊及古幣則是拿到三重跳蚤市場賣出3萬，錢已經分完花完，讓劉男聽後十分心痛，警方偵訊後已依竊盜罪將鄭送辦，另追查他涉及的其他竊案。

(中時 )