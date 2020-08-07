Google日前才風光發表Pixel 4a中階機種，提供了消費者更多的選擇。根據以往新品更新節奏，也讓人更為期待稍晚將會亮相的Pixel 5系列。不料近期有外媒發現，在新一代手機尚未推出之前，Pixel 4、Pixel 4 XL在官方商店竟然出現缺貨情況，似乎已悄悄停產，對此Google出面回應了。

產品出現缺貨情況，是不少媒體判斷新品即將推出的一個指標。近日《9to5google》發現，官方線上商店Google Store的Pixel 4以及Pixel 4 XL出現缺貨情形，推測或許已經停產，是繼Google在七月份停產Pixel 3a後，最新一款遭到停產的產品。

對此Google已向他們直接回應，證實Pixel 4以及Pixel 4 XL已經停產，但部分經銷商仍舊有存貨，但售完就不會再有。不過即便如此，Google仍保證將會維持承諾，持續為Pixel 4系列提供Android 系統升級的支援，直到2022年10月份。

《9to5google》指出在下一代產品Pixel 5系列還沒有推出，Pixel 4a又預計在8月20日才會在美國地區開賣來說，Google Pixel 4系列停產、在Google Store上缺貨，代表消費者在未來兩週之內買不到Pixel手機，是很不尋常的情況。

不過要留意的是，上述情況是美國地區的情況，在台灣Pixel 4系列仍然可購買得到，也能在台灣大哥大門市購買。不僅如此，Google Store官網針對Pixel 3a（64GB）提供從NT$14500降到NT$10500（促銷期到台灣時間8月17日晚上24:00止），Pixel 4則是從NT$24600降到NT$19680（至台灣時間8月10日24:00止）的優惠，但都是售完為止。興趣的朋友可以參考。

Google 提前預告5G手機價格從NT$15990起跳，相對當前在台5G手機價格，親民不少。（摘自YouTube）

除了Pixel 3a、Pixel 4手機之外，由 Google 台灣團隊一手研發打造的Pixel 4a中階手機將於 9 月 10 日在台上市，目前開放預購，售價僅NT$ 11990 元。Google 官方也已經預告將推出價格訂在NT$15990的5G手機，邀請消費者可以期待。按照過往發表新機的節奏，今年的Pixel 5系列預期在10月左右亮相，但曾有傳聞指出將會比以往更晚，或是受到疫情影響市場需求所致。

(科技)