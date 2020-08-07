台中盛唐中醫診所院長呂世明使用摻了硃砂等重金屬的藥材，以高價自費藥供患者服用，害得前中市議長全家中毒，接連牽扯出多名被害人。台中檢方偕同衛生局昨搜索盛唐中醫、藥商及同樣遭檢舉的九褔診所，經漏夜偵訊，認為仍有共犯未到案、且有滅證之嫌，向台中地院聲請羈押呂世明、九褔診所醫師洪彰宏及欣隆藥業公司負責人歐國樑，台中地院中午裁定呂世明、歐國樑羈押禁見。

被害人之一的台中市議員張彥彤昨舉辦記者會，表示已對呂世明提起殺人未遂告訴，檢方分案偵辦，昨天傍晚搜索盛唐中醫診所、呂世明住處、九褔診所及提供硃砂的欣隆藥業公司等4處地點、傳訊6人，並查扣藥材等相關證據。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，2家診所跟藥商有上下游供貨關係，現場也查扣疑似鉛丹或硃砂的藥材，將再與被害人提供的藥包做比對、了解是否吻合，另今天將持續聯繫被害人及診所其他員工、中醫師說明，以釐清案情。

林彥良指出，因目前仍有重要證人及共犯尚未到案，並持續擴大清查是否有其他診所涉入，再加上事件爆發後，診所曾打電話給患者要求回收問題藥袋，客觀上有湮滅證據之嫌，向台中地院聲押呂、洪及歐，另3人分別為員工或親屬則請回。台中地院中午近1點半裁定呂、歐羈押禁見，另洪男聲押庭仍在審理中。

(中時 )