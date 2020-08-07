「阿信主播」陳雅琳，前陣子因工作用眼過度，導致右眼視網膜剝離，驚爆失明，日前視力逐漸恢復，返家休養中。陳雅琳透露，右眼失明時像有一塊黑幕罩住眼睛，逾20天。現右眼已能看見，但視線仍模糊，像多了400度近視。陳雅琳出院時，醫生特別叮嚀一定要平躺，也盡量不要使用健康的左眼，希望她能全面休息。

陳雅琳謹記醫生的叮嚀，但仍心繫工作，因此花了許多巧思為品質把關，像本週日即將播出的自然科學節目《台灣的前世今生》，陳雅琳是躺在床上，先用聽的審帶子，但她也坦承，影視作品很難不用眼睛看，因此還是偷偷的，遠遠的用健康的左眼審畫面，深怕被家人發現挨罵。而審稿時，陳雅琳則請姪子代唸，有必要時才印出稿件，把文字字放到最大，陳雅琳笑說：「現在聽覺更加敏銳了！」

即使眼睛不方便，陳雅琳仍想兼顧休養與工作之間的平衡，才會花那麼多巧思在工作的方式上，陳雅琳說：「很多人都有告誡眼睛受傷不是開玩笑的，我都有謹記在心！」家人看她這麼拚，心疼問：「幹嘛不放下啊？」完美主義的陳雅琳說：「團隊是很優秀，很多地方還是需要畫龍點睛一下！」休養期間，陳雅琳也收到許多粉絲的關心，也有粉絲分享養病經驗，提到休養時只能趴著，靜止不動；相較之下，陳雅琳覺得自己很幸運，還能用舒服的姿勢躺著休息。《台灣的前世今生》將於8月9日（週日）晚間8點，壹電視播出。

(中時 )