民進黨高雄市長補選參選人陳其邁的資產問題成為話題，國民黨主席江啟臣狠批陳其邁所申報的財產數字，僅有13萬元，「根本就只有鬼才信！」面對這個批判，陳其邁回應表示，行政院這幾個月來的薪水都開銷在日常花費上，才存不到錢，並反問江啟臣，從政至今的存款、有價證券、投資金額已經暴增了2500萬，江啟臣將如何解釋？

陳其邁指出，自己這幾個月來每月18萬的行政院副院長薪水都花費在繳貸款、小朋友的生活費、租借服務處、助理薪水等，況且他與他妻子共同申報的數字為540萬元，請江主席不要拿他個人13萬的存款來混淆焦點。

陳其邁指出，國民黨今日南北各自召開「反貪污廉潔記者會」，狂轟陳其邁與涉貪立委蘇震清之間的關係，陳其邁不客氣的要國民黨「選舉有格調一點」；並反擊財產問題，指出江啟臣從政至今，財產竟暴增2500萬，比起他少少的財產，江啟臣是否才應該解釋清楚為何在短短時間可以賺到這麼多的錢？

(中時新聞網)