侯靖宣盼能成為無國界醫師，到世界各地義診，幫助更多人。（東山高中提供／游念育台北傳真）

大學指考今放榜，台北市私立東山高中出現「最年輕」的跳級考生，年僅16歲的侯靖宣，在學測雖拿到59級分的好成績，但仍不滿意，侯靖宣重整旗鼓再次投入指考戰場，考出了465.5的高分，物理科還獲得100分的成績，順利錄取第一志願台大醫學系，侯靖宣說，未來想成為無國界醫生幫助更多人。

侯靖宣指出，去年10月決定跳級考，明年因新課綱的緣故，希望能把握機會，利用舊課綱最後一屆，考進第一志願，侯靖宣平時仍跟著高二班級的腳步上課，每日讀書時間約5至6小時，平時喜歡打球、看美劇，課業繁重也能游刃有餘的應付，利用多餘時間充實學習。

侯靖宣說，爸爸是小兒科醫師，國中曾投入醫療志工，因爸爸的關係，對醫科相當感興趣，希望未來能成為無國界的醫師，到各國義診。

侯靖宣的父母也指出，侯靖宣喜歡看電影，研究導演如何取鏡，也能學習英文聽力和閱讀，而課業方面平時會專心聽課，回家後就不用花太多時間重複背誦，反而能利用時間涉獵自己感興趣的科目。

侯靖宣的導師陳聖達也說，侯在國中時就有很強烈的跳考意願，因此積極進取，國高中都是全校第1名，打下跳考的好基礎，以化學實驗舉例，侯每步都會細心操作，邏輯推理能力強，很有研究的潛力。

侯靖宣說，考試需要早點準備，只需要花8分力量，讀書需要長跑，回想起學測，當時侯花了10分力量，卻考不考，反而是調整腳步後才考上第一志願。

(中時 )