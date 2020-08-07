總統蔡英文、副總統賴清德、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄，今日出席「109年總統府暨國家安全會議員工家庭日」活動，蔡英文希望，總統府員工能安心生兒育女，一定會貫徹「0到6歲，國家一起養」。

蔡英文指出，一年一度的家庭日，總統府算是「有大有小」，而且「小的最大」。除了有領紅包的小小朋友，還有四處跑、四處玩的大朋友，看起來很熱鬧。有的小朋友已經連續來了4年，今年是第5次來，從以前是抱在懷裡的小嬰兒，到現在可以四處跑來跑去，能夠看著他們長大，她很高興能夠見證跟參與這個過程。

今年受到疫情影響，很多活動都無法舉行，但還能夠在總統府舉行一年一度的「家庭日」，都要歸功於防疫工作的落實，包括全體國人的配合以及工作團隊的努力，才能有這樣的成果。

蔡英文表示，不論是在總統府，或是在國安會，每一位同仁都是兢兢業業、時時刻刻在為這個國家努力。她要告訴所有的家人們，你們絕對可以以在總統府工作的家人為榮。她也希望大家能繼續在總統府這個大家庭，為國家做更多的事情。

她指出，今天是個極具挑戰性的一天。今年有85組三代及四代家庭來到現場，而且參加人數超過1,100人，這是有史以來，參加人數最多的一次。她很高興能跟大家一起合照，一起見證大家成長的過程，並感謝大家這麼踴躍參與家庭日的活動。今天還有19個未滿1歲的新生兒，這也表示總統府同仁有在努力響應政府鼓勵生育的政策。

蔡英文強調，總統府做為全國最矚目的機關，更要努力生產，希望總統府將來的生育力是所有機關裡面最高的，也是大家共同努力的目標。政府有一個政策是「0到6歲，國家一起養」，這個政策，我們一定貫徹到底，讓大家在生兒育女、工作的同時，家庭與工作都能夠周全。

(工商 )