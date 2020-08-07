刷新完售紀錄的星宇航空「好想出國」飛行假期體驗，於今(7)日霸氣啟航！久未步入桃園機場大廳的旅客，等不及開放報到時間，一早星宇櫃檯前已滿滿人潮，不少”星粉”、”K粉”，甚至根本沒有搶到機票，仍不遠千里而來共襄盛舉，認真拍照、打卡炫燿。親自直飛的K董，要多飛40分鐘，還透露航程中要給旅客驚喜彩蛋。

僅管目前因應疫情規範，所有人員需配合佩載口罩，但絲毫不減旅客的興奮之情。星宇航空飛行假期體驗航班，班號為JX8888，以航機編號Ｂ-58201的A321neo飛航，全機共有8個商務艙、180個經濟艙，除銷售飛行體驗外，星宇更與KLOOK合作推出二天一夜機加酒的產品組合供旅客選購。188個座位在4日上午10:00開賣後不到5分鐘即銷售一空，其中商務艙及純飛行體驗部份，甚至30秒就完售，讓守候多時沒能搶到的粉絲相當扼腕，討論區更是哀鴻遍野，直呼像搶演唱會一樣誇張。

一位來自新竹的周先生更是出動全家人，以手機、電腦一同搶票，才搶得珍貴的兩席，周先生表示，從去年星宇航空公布制服時，就非常欣賞新穎時尚的設計感，並希望能一睹星宇空服員的風采。還有劉姓粉絲專程搶了商務艙加大溪威斯汀住宿的豪華套裝，送給爸媽做為特別的父親節禮物。

星宇航空特別安排此航班於遠機坪登機，讓旅客可以從搭乘接駁車開始，開啟一場帥氣的感觀體驗。搭乘接駁車前，星宇航空貼心贈送每位旅客搭機紀念證書及禮品組，其中搭機紀念證書印有飛航時間、航機規格，還有最令人驚喜的機長與座艙長簽名，讓喜獲K董簽名的旅客們直呼值回票價。透過分批登機的分流規劃，旅客分批登上搭乘黑色的接駁車Link Monster前往機坪。

在機坪飛機前方，七台耀石灰色系的勤務車隊，一字排開，由星宇地勤人員導引旅客逐台講解車輛的性能與工作內容，包括航機拖車、電動拖車、滾帶車、扶梯車、接駁車、電源車、裝載車，以藍天、飛機為背影，在陽光下帥氣破表。難得可以如此近距離的欣賞航機車輛，旅客完全無懼機坪的烈日曝曬，把握時間參觀車輛及航機，甚至拉著現場星宇的機務、地勤人員盡情拍照。

星宇航空董事長張國煒親自執飛此架微旅行航班，表定於早上11:00自桃園機場起飛，沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，航程中將降低飛行高度，讓旅客能從高空鳥瞰台灣地景，原訂下午14:00返回桃園機場，但星宇航空前晚臨時預告，加碼延長飛行時間至40分鐘，預定返抵桃園機場時間將改為14:40，至於航路會有什麼樣的彩蛋，K董暫不透露，要旅客好好享受機上餐食及服務，稍後將在空中揭曉。

(工商 )