中華電信(2412)日昨召開董事會通過新任執行副總經理兼財務長人事案，由國立政治大學陳宇紳教授接任，並定於109年9月1日辦理交接。

陳宇紳為美國紐約州立大學水牛城分校會計博士，曾任新加坡財政部新加坡會計發展局研究總監，現於國立政治大學會計學系擔任教授。

中華電信表示，期望借重陳宇紳在台灣及新加坡產、官、學界之經驗與傑出的學術表現，協助提升公司財務會計之經營績效，成為全球一流企業。

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