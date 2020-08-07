中華電信延聘陳宇紳先生擔任執行副總經理兼財務長 14:002020/08/07 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電信(2412)日昨召開董事會通過新任執行副總經理兼財務長人事案，由國立政治大學陳宇紳教授接任，並定於109年9月1日辦理交接。 陳宇紳為美國紐約州立大學水牛城分校會計博士，曾任新加坡財政部新加坡會計發展局研究總監，現於國立政治大學會計學系擔任教授。 中華電信表示，期望借重陳宇紳在台灣及新加坡產、官、學界之經驗與傑出的學術表現，協助提升公司財務會計之經營績效，成為全球一流企業。 (工商 ) #全球 #陳宇 #中華電信 #會計 #擔任 也許您會感興趣 推薦閱讀 《通信網路》中華電延聘陳宇紳 任執行副總經理兼財務長 08:012020/08/07 財經 前原民會主委招標洩密 繳20萬緩起訴 04:102020/08/07 地方新聞 富宇建設關懷弱勢 捐贈獨老專車 04:102020/08/07 財經焦點 證交所攜手富時 推廣永續投資 04:102020/08/07 證券．權證 「親兄弟」蘇震清遭聲押急切割 國民黨批陳其邁無情無義令人心寒 11:042020/08/07 政治 聽到陳其邁財產僅13萬 柯文哲憋笑喊：我佛慈悲 網虧：失言 11:482020/08/07 政治 涉貪LINE對話曝光 徐永明「這張貼圖」成檢調關鍵證據 07:542020/08/07 政治 林口新創園 辦國際創業家大賽 04:102020/08/07 投資理財 星宇飛行假期體驗航班 K董多飛40分鐘再加碼隱藏彩蛋 14:002020/08/07 財經 《生醫股》康友總經理早上辭職 財務長、會計師晚上說BYE 08:012020/08/07 財經 財經熱門新聞 北富銀總座涉9億不當授信是冰山一角？銀行局追查 - 財經 - 工商 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 川普出手禁微信 外媒警告這些美企剉咧等 - 財經 川普又下毒手 騰訊中彈 股價慘崩9％ - 財經 照片被曝光！遭影射手握15億彩券 台新正妹喊冤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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