鼓鼓將於11月21日在台北流行音樂中心舉辦大型售票巡演「聽到請回答Connecting…」，在近日拍攝的兩波宣傳廣告影片中，特別邀請網路創作者「欸你這週要幹嘛」，與以阮月嬌一角走紅的阿翰分別飾演高中生以及婆媽趣味助陣，片中為了搶鼓鼓演唱會的門票，即使鼓鼓導遊就在身旁點名「聽到請回答Connecting…」，飾演學生的Ariel、Shine還是只顧著滑手機搶票，並且不耐煩地說：「誰在哪邊吵…叫叫叫的…。」讓網友笑回：「不知本尊就在旁邊直接跟他索票就好！」在劇裡沒有「正眼」瞧鼓鼓，相當搞笑。

不僅Ariel、Shine扮學生妹助陣，阮月嬌也加入旅行社行列，立刻被鼓鼓導遊帥氣外表吸引，和婆婆媽媽搶合照，最後神來一筆提問：「鼓鼓，為什麼你看到我就鼓鼓。」逗得鼓鼓害羞不已。首次合作的兩人談及第一印象，阿翰說：「鼓鼓人好小隻，好可愛！」而平常也有關注阿翰的影片，在現場不斷地被他逗笑，「很開心。第一次見到阿翰本人，私下話少一點。」同時，婆婆媽媽也熱情助陣，直呼「聽到劇本裡提到能抱小鮮肉很開心」，本色演出氣氛歡樂！鼓鼓的「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會購票洽ibon售票系統。

鼓鼓為11月舉辦的大型售票演唱會拍攝廣告影片。（相信音樂提供）

鼓鼓為11月舉辦的大型售票演唱會拍攝廣告影片。（相信音樂提供）

(中時 )