教育部開放境外生返台龜速，截至6日返台境外生僅1415人。教團統計，近半數境外生認為防疫旅館收費過高，導致回台意願低落，不少學校安排的校外防疫旅館，1天收費3000元，住15天收費4.5萬元，相當於境外生一學期學雜費，經濟上難以負擔，呼籲教育部提出解決方案。

境外生權益小組7月30日發起「在台境外生入境檢疫支出和申請程序調查」，向國內47所大專校院，共440名境外生發送問卷，了解防疫旅館費用。

調查發現，包含台灣大學、台北藝術大學、輔仁大學與銘傳大學在內共33校，約7成的大專校院校方安排的防疫旅館，每日費用大於或等於2000元，少數甚至超過3000元，僅14所、約3成的學校，其中包括東華大學、嘉義大學、文藻外語大學等大專校院，能提供低於2000元或收費較低廉的防疫旅館。

調查指出，按照每日2000元收費來計算，15天共計花費3萬元，已經超過公立大學境外生一個學期的學雜費。如果按照每日3000元計算，單是一天的費用便超過相當一部分學生半個月房租。

而在學生認知方面，境外生權益小組發現，九成(89.8％)境外生認為，學校所給出的防疫旅館費用是昂貴的；近一半(47.1％)學生認為依照個人經濟狀況來考慮，防疫旅館費用非常昂貴，難以負擔；8成(79.9％)回答問卷的境外生表示，高額防疫費用已降低來台求學意願；36.2％境外生甚至表示，目前防疫費用非常 影響自己求學意願。

境外生權益小組認為，縱使教育部與衛福部允許境外生在學校提供的防疫宿舍進行檢疫，但學校提供防疫宿舍得付出一定人力和財力，即便學校為敦促境外生儘速入境，具有提供檢疫宿舍的動力，也因為資源不足而難以實踐。

境外生權益小組表示，希望教育部承擔起解決學校及境外生困難的責任，協助各校優先使用校內檢疫宿舍，作為境外生檢疫場所，為學校籌措防疫宿舍提供適當補助，並與衛福部協調，優化及簡化防疫宿舍審查作業。

(旺報 )