Rakuten Girls最強祭典「辣酷甜趴」將在8 月15日(六)、16日(日)登場，對於樂天女孩的喜愛不藏了！這回換添酷醬料－球衣扭蛋大絕登場。

「辣酷甜趴」怎能少了扭蛋？RKG扭蛋大軍開始作戰！23位女孩巫苡萱、沐妍、慕霏、慧慧、陸筱晴、曲羿、倪暄、琳妲、羚小鹿、張語芯、彩香、Abu'u、卉妮、菲菲、籃靖玟、艾璐、凱莉絲、孟潔、YURI、若潼、宣琳、筠熹、李河潤各自的球衣鑰匙圈含在扭蛋內推出。

週六限定主場球衣扭蛋、週日限定最愛號碼球衣扭蛋鑰匙圈扭蛋，每日限量3000枚各23款隨機讓球迷朋友扭回，每款售價皆80元，辣酷甜趴期間在球場外特設扭蛋區機台。數量有限，扭完為止，挑戰大家的收藏清單！

辣酷甜趴主題趴準備三大醬料又「辣」又「酷」又「甜」，一一祭出供球迷朋友品嚐，一起Rock You Everyday！

(中時 )