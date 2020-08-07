高雄市三民區一處SPA館日前與客人發生多起消費糾紛，警方後續針對店家進行嚴密監控，5日遭警方持搜索票破門查獲店家與客人進行違法性交易，將83年次的黃姓負責人及等4名工作人員及16位按摩小姐及男客依法送辦。

位在高雄火車站一帶的SPA美容坊7月22日與客人發生消費糾紛，店內工作人員遭客人依傷害、恐嚇罪嫌提告，引起警方注意，並對店家進行嚴密監控，過程中發現店家有攬客廣告及疑似暗藏半套性交易的不法行為，5日晚間前往掃蕩取締，成功破獲正在進行或已完成半套性交易的按摩小姐及男客，同時查扣按摩小姐名冊、保險套等贓物。

經警方徹查發現，該間SPA館先前因經營色情行業遭到勒令停業，於今年1月申請營業，店家以「旅店」為幌子，提供男客在該店專用的LINE群組內進行預約，暗中經營性交易牟利，如今遭警方再次查獲，4名工作人員依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦，按摩小姐及男客均依社會秩序維護法予以裁罰。

警方表示，該店在近年共遭轄區警方查獲取締7次、其中2次處分為勒令歇業，但經申請變更負責人及店名後，又於原址另起爐灶重操舊業，且店家平均每人每次僅有易科罰金12萬元處罰，難有明顯嚇阻犯罪之功效，此次將依違反刑法、社會秩序維護法移送及裁處，並運用「第三方警政」策略，函報市府相關局處依權責裁處。

(中時 )