歷經周二驚天動地的大爆炸，導致黎巴嫩首都貝魯特超過150人死亡，5,000多人受傷，還有約30萬人無家可歸後，周四引發民眾反政府示威。
據BBC新聞網與《衛報》（The Guardian）7日報導，抗議民眾與黎巴嫩安全部隊報發衝突，而安全部隊動用催淚瓦斯，對付了國會附近的許多抗議者。官員說，貝魯特大爆炸是由從2013年起，就存放在港口倉庫的2,750公噸硝酸銨所引發，而這激怒了示威民眾。許多黎巴嫩人認為，是政府的疏失才導致這起死傷慘重的事故。
(中時新聞網)
歷經周二驚天動地的大爆炸，導致黎巴嫩首都貝魯特超過150人死亡，5,000多人受傷，還有約30萬人無家可歸後，周四引發民眾反政府示威。
據BBC新聞網與《衛報》（The Guardian）7日報導，抗議民眾與黎巴嫩安全部隊報發衝突，而安全部隊動用催淚瓦斯，對付了國會附近的許多抗議者。官員說，貝魯特大爆炸是由從2013年起，就存放在港口倉庫的2,750公噸硝酸銨所引發，而這激怒了示威民眾。許多黎巴嫩人認為，是政府的疏失才導致這起死傷慘重的事故。
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