（DHL Express擴充機隊 新增4架波音767-300貨機。圖／業者提供）

全球國際快遞服務領導品牌DHL Express與世界最大飛機製造公司波音（Boeing）宣布，DHL Express將新增4架波音767-300改裝貨機（BCF），引進先進機型提升成本效益，持續更新及擴充機隊，為公司加添助力。

這是DHL實踐長程洲際機隊現代化重要的一步，提供對環境更友善、更符合成本效益的國際快遞服務。這4架由客機改裝為貨機的飛機，是波音為符合DHL Express特殊需求而客製化設計並製造，滿足快遞服務日益增加的全球物流需求。

「我們非常開心能夠再次為DHL Express的全球航空網絡引進全新B767貨機」，DHL Express全球航空機隊管理資深副總裁Geoff Kehr表示，「我們的機隊已經使用767-300F機型多年，此次期望藉由添購更多767-300BCF機型繼續投資並強化全球網絡。此機型提供多項用途，我們非常感謝能有這次機會，在進一步提升效率的同時，也能改善我們的環境、減少碳足跡，使我們更接近『策略2025』目標，確保我們為客戶提供最高品質的服務。」

767貨機系列是全球最有效率的中型廣體雙引擎貨機，搭載最優異的載重功能及機體重量比，降低營運成本，有利發展長程及區域航班。767-300BCF的載貨量幾乎與767-300F貨機相同，乘載50公噸左右貨件時，航程可達約3,000海里（5,556公里），最大起飛重量為412,000磅（186,880公斤）。

「波音承諾提供DHL需要的貨機載重能力，協助其成為世界上最值得信賴的物流及國際快遞領導品牌」，波音公司商業銷售與行銷資深副總裁Ihssane Mounir表示。「我們非常高興他們選擇波音作為營運最佳化的平台。波音迄今已經接獲51架767-300BCF訂單與承諾。」

DHL Express持續採行創新解決方案與最新科技。在「策略2025」當中，公司預期跨國商業貿易將進一步成長，對洲際專業物流的需求也將隨之提升；此外，策略中也計畫在擴大全球網絡的同時，降低碳排放量及燃料使用量，以加惠環境、合作夥伴及客戶。2019年以來，DHL Express已宣布添購14架最高燃料效率等級的波音777F，汰換舊型的747-400。

DHL Express與17家航空公司合作，透過逾260架專用貨機，連結全球超過220個國家與地區，每天提供逾3,000班次的航空貨運服務。

(工商 )