米津玄師親自繪製《STRAY SHEEP迷途之羊》專輯封面。（Sony Music提供）

日本創作天王米津玄師5日帶著第5張專輯《STRAY SHEEP迷途之羊》強勢回歸，專輯收錄了從2018年開始便席捲全日本的單曲〈Lemon〉，這首神作已經在Billboard Japan的年度排行榜上霸佔第一名2年之久，MV更坐擁將近6億的觀看次數，且封面更由多才多藝的米津本人親自繪製。

米津玄師新專輯尚未正式發行，在日本的實體銷量竟然已經突破百萬！因日本多數通路都有提前1日供貨的搶先入手策略，米津玄師竟然在正式發售前，於4日這天就已經出貨百萬，在數位已經逐漸取代實體的年代，這樣的紀錄實在是不可思議。

為了慶祝專輯發行，米津玄師聯手擁有全世界超過3.5億玩家註冊的線上遊戲《Fortnite要塞英雄》，強勢登上遊戲進行免費的虛擬演出，《Fortnite要塞英雄》過去曾為DJ Marshmello和饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）等國際巨星舉辦虛擬演唱會，米津玄師這次成為第一位登上《Fortnite要塞英雄》的歌手，他將在這個國際舞台呈現什麼樣的演出更是受到萬眾矚目。

(中時 )