縣長徐榛蔚（右）及出身花蓮光復鄉的中華職棒統一7-ELEVEn獅球星羅國龍（左）今一同宣傳8月在花蓮的中職賽事。（王志偉攝）

中華職棒統一獅下半季主場賽事，將於8月12日到16日移師花蓮棒球場。縣長徐榛蔚與球員和基層棒球隊小球員一起宣傳賽事。（王志偉攝）

出身花蓮光復鄉馬太鞍部落的統一7-ELEVEn獅球星羅國龍，希望自己在故鄉賽事有好表現。（王志偉攝）

中華職棒統一獅下半季主場賽事，將於8月12日到16日移師花蓮棒球場，地主統一7-ELEVEn獅與中信兄弟二連戰後，再與富邦悍將對戰3場。因疫情規定，內野區無法全席開賣，花蓮縣政府每場賽事準備2000張內野票，提供弱勢族群、基層學校棒球隊以及民眾線上申請，排隊換票、觀賽時也都要戴口罩，入場採實名制、對號入座。

連續5天花蓮主場賽事，球隊結合花蓮縣政府共同合作，在今天職棒開賽前記者會，縣長徐榛蔚就與中華職棒聯盟秘書長馮勝賢、出身花蓮光復鄉馬太鞍部落的統一7-ELEVEn獅球星羅國龍，還有教育處代理處長饒忠等人一同宣傳職棒賽事。

羅國龍說，以前讀書時，經常來到花蓮德興棒球場練習，如今棒球場更是換然一新，球場環境也很好。他說，今年因身體因素，出賽機會減少，希望回花蓮比賽時有機會上場，也希望有好的表現，家人、親友、師長都會來為他加油打氣。

每年中華職棒到花蓮，花蓮縣政府都會提供免費門票，今年因為疫情關係，座位縮減，內野僅開放2000張，但在與球團協商後，縣府還是決定採購內野門票，贈送給花蓮縣民。

花蓮縣政府教育處體育保健科科長徐蔚文表示，縣府採購量循往例，總計2000張門票，其中，300張供65歲以上長輩，當日賽前憑身分證件索取，200張提供弱勢團體、學校基層棒球隊員到場看球。

其他門票，8月8日下午3點開始，會在109全民運動會官網開放申請，每場前1200名可獲兌換序號一組，比賽當天開賽前2小時至開賽前30分鐘，可憑序號及身分證明文件，確認身分後，換當日球票。沒有領取的剩餘票，則開放現場民眾排隊索取。至於外野門票，則開放球迷自行線上購買。

教育處提醒，每人每場可申請2張，但換票時每人只能領一張，也就是若申請2張，一定要兩人來領取。因應疫情，排隊換票時、觀賽時要戴口罩，入場時要量體溫，並採對號入座方式。

(中時 )