立委廖國棟涉入SOGO經營權之爭立委集體貪瀆案，4日被台北地方法院裁定羈押禁見，據廖的律師吳兆原轉述，廖的態度平靜，但吳也強調會提出抗告。今蘇震清、廖國棟已由律師提告，高院收到卷證資料後，將分案。

國民黨4日表示，尊重法院判決，考紀會即刻針對廖國棟、陳超明二人予以停權處分。國民黨表示，上週六就已決定，如相關涉案黨員被法院裁准羈押，也就是認定涉案情節重大並且有逃亡串證之虞，即先予停權，並將視最後的判決結果，決定是否給予更重的黨紀處分。

檢方懷疑，李恆隆賄款價碼是以「交情」、「出力程度」為區分，行賄立委價金初估共計3150萬元；其中，李與蘇震清結識最久，交情最深，蘇收受金額最多，共約2000萬元。蘇自2014年起陸續收受李的支票，約1800萬元，另李邀蘇參與去年12月18日修法公聽會，蘇沒去，也有200萬元謝酬。

第二高是收受800萬元現金的廖國棟，廖在《公司法》修法過程「仗義發言」，廖曾在委員會主張「溯及既往」，但審查時撤案，廖並參加公聽會發言。李指示白手套郭克銘，在去年底3度以紙袋包裝共計800萬元現金，當面交付酬謝廖，不假手助理。

(中時 )