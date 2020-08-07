新冠肺炎疫情蠢蠢欲動，新北市府公告，除依中央規定五大場所採實名制、戴口罩規範外，下周一（10日）起進市府洽公及各類密閉空間均須配戴口罩，否則不得進入。

新北市衛生局指出，隨著境外移入確診個案一再發生，疫情蠢蠢欲動，新北市政府已公告轄內舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室等，須採實名制、量體溫、提供乾、溼洗手設備、保持社交距離或配戴口罩，並消毒清潔設備，且紀錄須留存28天以供查核，否則依法開罰3000至1萬5000元，且未改善者按次處罰。

原本新北市長侯友宜上午對進出市府是否強制戴口罩仍有所保留，但衛生局下午就公告，下周一10日起進市府洽公及市府同仁均須配戴口罩，體溫異常或未配戴口罩者不得進入，包括市府員工、廠商、民眾等一體適用，用最嚴謹的標準保障市民與市府同仁健康。

市府另公告，電梯、醫療院所、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、休閒娛樂場所、宗教場所及大型活動等密閉空間，衛生局呼籲民眾務必配戴口罩並注意咳嗽禮節，保護自己也保護家人。

(中時 )