受制台股雙王之權王台積電與股王大立光，又在萬三心理關卡前演出軟腳，加上國泰金、富邦金等重量級金融股也表現疲軟，而南亞、中鋼、統一與台塑化等傳產集團股同樣臉色不佳，使大盤挑戰萬三再等等。加權股價指數周五開低之後即欲振乏力，終場下跌84.63點，報12828.87點，跌幅0.66%，成交2381.07億元。

另外，被動元件龍頭國巨股也虛幌一招，7月營收雖傳佳績，但法人、業內實戶等卻來個反市場心理操作，使該股開高殺低，拖累類股表現；而矽晶圓的環球晶、台勝科；IC設的多頭指標聯發科、祥碩與譜瑞-KY及PCB的欣興、華通等也都表現不佳，係盤勢開低之後，始終無法向上尋求突破主因。

權值股方面，今站在多方者，僅長榮航、華航、台塑、台化、遠東新與長榮，而且漲勢不強，顯示投資人在萬三大關前的追價力道，相對薄弱。

不過，台股大多在周休2日前的一個交易日的走勢相對疲軟，極短線的休息，並不代表多方潰散，業內評估，只要台積電、大立光、聯發科與今再加入「千金俱樂部」的旭隼（已成台股第6支千金）等大波段多頭格局不止步，則盤勢再挑戰萬三或疫情後於年底上看萬五關卡，並非遙不可及之事。

櫃買市場方面，受制生技與電子雙主流股拉回，而電機、化學兩類股也表現不振，使紡纖、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群力挺多方無功而返，盤勢開高震盪走低，終場指數收跌0.49%，報165.3點，成交558.27億元。

生技股今受康友-KY將被打入全額交割負面影響，使類股追價愈趨謹慎，不過，多頭指標的中天、合一、杏國與杏輝，震盪後仍由短多占上風，僅中天股小挫，顯示類股未來或不再齊漲齊跌，將各依題材領先盤勢發展。

另外，世界先進連續兩個交易日拉回，使電子類股指數表現弱勢；不過，該股看好下半年營運成長，更勝上半年，預期該股短期暫處前波屢創波段新高後的技術性拉回格局，只要低檔的月線、季線有守

，後市不必過分悲觀。

業內人士指出，目前看起來，短期市場仍處是否認同台股的本益比，將從目前合理的15倍至20倍，大幅向上修正至30倍~40倍的心理壓力，使指數上攻萬三，好事多磨；不過，國家隊法人在高檔未退怯，且短中期資金面仍有利股市向上調整，使盤勢在高檔適度整理後再前進，仍審慎樂觀。

(工商 )