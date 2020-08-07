台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄推動修正公司法第九條「SOGO條款」、施壓營建署案，共聲押3位前、現任立委，其中包括國民黨黨籍立委陳超明。據媒體報導，陳超明本來要收賄200萬元，但因爽約公聽會，金額慘遭砍半只給100萬。

檢調調查，前太流公司負責人李恆隆、統領百貨總經理翁華利涉嫌透過郭克銘等人，行賄蘇震清2000萬，廖國棟約800萬，陳超明200萬，時代力量黨主席徐永明200萬，企圖奪回SOGO經營權。不過，李恆隆說不知道在台灣開支票也有罪，坦承給蘇震清2100萬、廖國棟670萬、陳超明與其助理共100萬。最終，法院裁定羈押蘇震清、廖國棟、陳超明，徐永明則是80萬交保。

不過，讓外界感到好奇的是，檢調查出陳超明收賄200萬元，但李恆隆卻說只給陳超明100萬，剩下100萬流向到哪？據《聯合報》報導，陳超明透過「白手套」翁華利要向李恆隆收賄200萬元，但去年的公司法公聽會上，陳卻爽約，讓翁抱怨沒來為何給那麼多，李恆隆便決定將賄款金額砍半，只給陳超明100萬元。

(中時新聞網)