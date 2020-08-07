台中市鉛中毒案風爆擴大，北區九福中醫診所傳出中藥「五寶粉」疑含金屬超標，彰化1家3口到該診所拿中藥調養身體，近來出現走路搖晃，所服用中藥粉被檢驗出體內重金屬超標，中國附醫毒物科主任洪東榮表示，其中女病患因左腳神經受損，行走困難，必須先排毒未來再復建。

台中市衛生局表示，九褔中醫診有患者因出現身體不適，遂將中藥粉送檢驗，同樣檢驗出體內重金屬超標，並將相關事證提供台中地檢署偵辦，調查醫療於不法行為，嚴懲不法醫療用藥。據了解，中藥行業者販售的五寶粉，通常摻了「珍珠、熊膽、麝香、犀牛角、牛黃」等違禁藥材，衛生局表示還在查業者是否摻入這些中藥材，但該診所洪姓中醫師已被依違反藥事法、傷害等罪重大，遭檢方聲押。

據了解，九福的「五寶粉」屬自費中藥，藥粉一罐賣5千元，不少看過門診的病患稱讚洪醫師「神醫」；彰化傳出1家3人吃了「五寶粉」保養身體，血液中檢出含鉛指數達60–80（正常值應低於10），行走困難，恐腳神經受損。

(中時 )