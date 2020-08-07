《路透》引述消息來源報導，美國正在商議，要第一次出售台灣至少4架先進的「海上衛士」（SeaGuardian）無人偵察機，金額可能高達6億美元。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，若消息屬實，則全案的關鍵在於美方是否隨此一軍售案，提供我方相對完整的衛星系統支援。

揭仲說，美軍的長距離無人機之所以能長期的滯空或在遠距離外執行監視與攻擊任務，端賴為數甚多的軍規GPS導航、通訊和偵察衛星所構成的衛星系統。依據美軍的經驗，要讓一架無人機二十四小時在空中執行任務，背後所需的支援人力高達168人。揭仲強調，若只靠地面的無線電，則受地球曲率和大氣環境的影響，無法有效執行長距離的任務。

揭仲認為，若未來這批無人機能獲得美軍衛星系統一定程度的支援，是很適合執行大範圍的海洋監控與巡邏任務，因為其滯空時間將近四十小時，比我軍現役P-3C反潛機約十七個小時的滯空時間還長；也可以在有狀況時，執行對中國大陸沿海、甚至內陸目標的偵查、追蹤、與監視任務；甚至利用其匿蹤外型與雷達截面積小的特性，執行長距離的滲透打擊任務。

但揭仲也提醒，這些無人機和相關的支援體系，無論是最初的購置和後續的維持，並讓他們在戰時能發揮作用，即便只是涵蓋台灣周邊與中國大陸東南沿海省分，都需要不少的預算，國防部是否吃得消，也需要審慎的評估。

(中時 )