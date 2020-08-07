台灣在2020年正式邁入5G元年，牽動產業關鍵發展的「企業專網」也如火如荼地展開落地測試。思科7日偕同台灣政府與資通訊台廠夥伴一同打造首座具高度彈性、開放和相容的5G開放式架構網路實驗平台，以思科強大的企業網路及資安技術為基礎，為台灣網通產業鏈提供國際標準規格測試環境，超前佈署搶進國際5G企業專網市場新契機。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，身為全球網路系統領導品牌，思科長期致力於協助全球具前瞻性政府與企業建立開放式架構網路，期待這次在台灣透過與政府、民間關鍵產業聚落夥伴們攜手合作，建構一個對未來5G產業應用極具關鍵的指標實驗平台，期望助力台灣網通產業向國際市場邁進，開創新5G商業模式。

思科打造的5G開放式網路架構具備雲端化、虛擬化等特性，有利基地台介面開放及標準化，從無線電接取網路、傳輸網路到核心網路的整個架構，都可開放給不同的供應商參與，顛覆過去專網僅有傳統電信系統業者選擇的封閉環境。台灣網路通訊設備產業經過數十年發展，目前在全球中游網路通訊產品市場，不論是交換器、小型基地台、路由器、閘道器等等，都已具備高度的全球適用性與多元市場經驗，透過5G開放式網路架構所開創的全新商業模式，將為台廠開創5G新藍海市場。

過去五年，思科在全球研發領域投資了300億美元，用於開發「未來網路」，為5G、Wi-Fi 6、雲端、物聯網、人工智能、機械學習等新技術提供動力。思科致力提供產業建構開創性網路模型及創新架構，最終能助客戶實現從無線電網路到核心網路的全面虛擬化，並為網路營運和服務提供端到端自動化功能及全新行動網路商用服務。在5G開放式核心網路架構下，思科提供的雲端原生行動網路系統有效幫助降低建置成本與複雜性，提升電信供應商的議價能力，且因投資成本降低，可望加速全球5G建置進程。

思科全球網路資安基礎賦予5G市場利基價值5G是促成萬物聯網的重要通訊技術，但在更多裝置連上網路的同時，資安風險也將隨之而來，根據網絡安全風險投資公司Cyber security Ventures預測，2021年網路犯罪每年將耗資6兆美元。思科擁有整合式架構和業界領先的資安方案，橫跨網路、終端及雲端，能為5G和全方位的數位發展提供備受信賴的網路保護。

思科資安策略為客戶提供完整的可視性和回溯性，並讓情境（context）、資訊（intelligence），以至政策（policy）均可自動佈署在網路上，從而縮短威脅偵側時間。舉凡惡意軟體、勒索軟體、網路釣魚和殭屍網路皆能在建立連接時阻止任何通訊上的威脅，快速且有效應對日新月異的駭客攻擊活動。在安全架構，思科則提供Umbrella Security Suite和Stealthwatch Cloud等技術來降低5G網路的威脅。

思科所提供的安全方案不只是在設備、網路、系統、虛擬化、應用服務以及安全管理等各層次的安全策略與佈署，更是提供5G網路服務關鍵的利基差異。

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